Пекин, , 12:01 — REGNUM Переговоры об иранской ядерной сделке провели заместители министра иностранных дел Ирана и Китая Аббас Арагчи и Ма Чжаосюй в Пекине. Об этом сообщает 2 декабря агентство IRNA.

Дипломаты обсудили, в частности, заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей глав МИД, которое состоится 6 декабря. Арагчи назвал ядерную сделку большим достижением дипломатии и отметил, что китайская сторона согласна с небходимостью её сохранить.

«В связи с этим мы рассмотрели различные идеи по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — сказал иранский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж рассматривает восстановление санкций, снятых в 2015 году после заключения ядерной сделки. В МИД Ирана это высказывание французского министра назвали «безответственным» и «неконструктивным».

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