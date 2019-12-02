Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM Глава Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин обсудит со свердловской властью проблему с использованием мечети на улице Репина в Екатеринбурге. Об этом сообщает ЕАН.

Мечеть имени Абу Ханифы уже получила крупный штраф из-за того, что находящийся под ней земельный участок числится в документах под статусом «земли населенных пунктов» с использованием лишь под строительство кинотеатра.

На пресс-подходе в Екатеринбурге Таджуддин упомянул, что проблема с оформлением земли может быть связана с «какой-то бюрократией». Властям нужно напомнить о случившемся, считает верховный муфтий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее екатеринбургские мусульмане выехали из мечети общины «Нур-Усман». Сейчас они молятся на временной площадке, и уже до конца января 2020 года смогут переехать в новую мечеть на Сортировке.

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