Москва, , 11:33 — REGNUM Законопроект, вводящий уголовную ответственность за систематическое употребление наркотиков, намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«Закон будет мною внесен», — сообщил Нилов в ходе круглого стола в Госдуме.

«Употребление наркотика (с диагнозом) я тоже предлагаю приравнять к уголовному преступлению, и при вынесении приговора по этой уголовной статье предлагать лишь один вариант освобождения от уголовной ответственности — принудительное лечение», — заявил парламентарий.

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