Киев, , 11:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией. Об этом он рассказал в интервью газете Le Mond, опубликованном 2 декабря.

«В Минских соглашениях в 2015 году было написано, что пограничный контроль [Киева] должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой очередностью событий», — рассказал в ходе беседы с журналистами украинский лидер.

Он также отметил, что данный вопрос собирается поднять на предстоящем саммите «нормандской четверки» в Париже.

Как передавало ИА REGNUM, с российской стороны неоднократно подчеркивали о недопустимости пересмотра условий Минских соглашений, в том числе и порядок их выполнения. Также стоит отметить, что соглашения были подписаны украинской стороной в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Зеленский в Париже точно смогут пообщаться — Песков