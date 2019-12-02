Джакарта, , 11:28 — REGNUM В совете представителей регионов Индонезии отметили, что государство имеет возможность расширить экономическое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), сообщает Antara.

«Необходимо достичь взаимопонимания между Индонезией и ОАЭ в контексте расширения инвестиционного сектора в Индонезии, такого как области энергетики, агробизнеса, образования, здравоохранения, фармацевтической промышленности и туризма», — говорится в заявлении совета представителей регионов Индонезии.

Издание отмечает, что инвестиционные возможности, особенно в регионах, должны использоваться всеми региональными правительствами Индонезии для улучшения региональной экономики с целью процветания сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия призывает к международному сотрудничеству, чтобы противостоять вызовам и оптимизировать преимущества четвертой промышленной революции.

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