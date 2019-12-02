Гонконг, Китай, , 12:00 — REGNUM Протестующие в Гонконге готовятся к продолжению акций. Об этом 2 декабря сообщает Reuters.

Как отмечают журналисты агентства, «обеденные протесты» проходят в деловой части города. Однако они не так многочисленны, как в выходные дни. Служащие, выразив свой протест, предпочитают продолжать работу.

Выходные в автономии показали, что людей по-прежнему привлекают уличные протесты — на демонстрации вышли тысячи человек. Сотрудники правопорядка применили против них слезоточивый газ.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста продолжаются в Гонконге несколько месяцев. Причиной недовольства манифестантов является мнение о том, что власти региона хотят ослабить автономный статус и передать часть полномочий в Пекин.

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