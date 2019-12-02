История вопроса

Сюжет о состоянии вооруженных сил России, в том числе, о разработке новой военной техники, оснащенности армии. Обо всем, что касается финансирования Государственной программы вооружений, стратегии развития ВПК в России, в том числе, закупка техники в других странах.



