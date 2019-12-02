Москва, 2 декабря 2019, 11:17 — REGNUM В Госдуме приветствовали создание сплошного радиолокационного поля вдоль российских границ.
«Оборонная мощь России неплохо остужает горячие головы в Вашингтоне. Для здоровья полезно!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Минобороне заявили о создании вдоль российских границ сплошного радиолокационного поля, которое позволит своевременно фиксировать пуски крылатых ракет, а также полеты боевой авиации и других воздушных целей.