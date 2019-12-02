Бишкек, , 11:13 — REGNUM Ответственность за принятие решения по вопросу модернизации бишкекской ТЭЦ лежит на бывших членах правительства Киргизии, заявил 2 декабря адвокат Нурбек Токтакунов в Свердловском районном суде Бишкека, сообщает издание 24.kg.

Адвокат бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова заявил, что его подзащитный невиновен, так как выполнял свои должностные обязанности — проводил совещания и выслушивал мнение государственных органов.

Токтакунов напомнил, что премьер-министром во время согласования проекта по модернизации ТЭЦ был действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков. «Он должен был отреагировать и поставить вопросы перед президентом, если таковые были. Поэтому либо сейчас, либо потом Сооронбая Жээнбекова надо привлечь к ответственности», — считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца ноября в Свердловском районном суде Бишкека проходят прения сторон по уголовному делу о модернизации бишкекской ТЭЦ, где одним из главных подозреваемых является бывший премьер-министр Сапар Исаков. Гособвинитель запросил для бывшего чиновника 15 лет лишения свободы.

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