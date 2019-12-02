Джакарта, , 10:59 — REGNUM Министр морского и рыбного хозяйства Индонезии Эди Прабово хочет, чтобы стоимость рыбного экспорта в такие страны Восточной Европы, как Россия, увеличилась, сообщает Antara.

Министр выразил желание увеличить экспорт индонезийской рыбной продукции в Россию и другие страны Таможенного союза, такие как Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Министр по морским делам и рыболовству Индонезии также встретился с послом Российской Федерации в Индонезии Людмилой Воробьевой в офисе министерства.

В ходе встречи посол заявила, что Россия открыта для увеличения импорта рыбной продукции из Индонезии.

«Несмотря на это, Индонезии необходимо заполнить анкету Россельхознадзора для получения разрешения на ввоз», — пояснила посол.

Министр также пригласил Россию инвестировать в развитие морского и рыбного сектора в Индонезии.

«Наш морской и рыбный потенциал все еще очень велик. Многое можно построить для этой отрасли. Мы открыты для развития», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламенты Индонезии и России договорились об увеличении и ускорении реализации сотрудничества между двумя странами в различных областях: от политики, образования, культуры до расширения экономического сотрудничества и инвестиций.

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