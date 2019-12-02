Москва, , 10:58 — REGNUM Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти готовы принять в свой состав пару областей России для восстановления «исторической справедливости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данное заявление.

«Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — сказала Захарова в эфире НСН, имея в виду Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что притеснение малых народов на Украине может привести к потере Киевом ещё нескольких областей. В ответ на это глава украинской дипломатии Арсен Аваков назвал российского спикера «дураком».

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