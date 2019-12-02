Кигали, , 10:58 — REGNUM Власти Руанды официально опровергли обвинения представителей Бурунди в нападении на военную базу в начале ноября. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Правительство Бурунди имеет обыкновение обвинять Руанду в том, что она несет ответственность за все, что происходит в их стране. Нынешние обвинения, как обычно, не подтверждаются никакими доказательствами», — сказал информационному агентству «Синьхуа» министр иностранных дел Руанды Винсент Бирута.

Он добавил, что Бурунди не нужно объявлять о создании механизмов для защиты своего народа, поскольку защита своего народа является обязанностью любого правительства.

Ранее официальный представитель правительства Бурунди Проспер Нтахорвами заявил, что 16 ноября руандийская армия осуществила ночную атаку на военный пост на горе Твиньони в северо-западной провинции Бибунди Сибитоке, граничащей с Руандой.

Атака, которая, по словам бурундийской стороны, привела к «человеческим жертвам», произошла после того, как Руанда якобы совершила несколько других акций, сказал Нтахорвами, добавив, что Бурунди будет использовать все необходимое оборудование для защиты своего суверенитета и своей территориальной целостности.

Власти Бурунди не дали официального подтверждения о количестве жертв, в то время как СМИ сообщали, что по меньшей мере восемь бурундийских солдат были убиты.