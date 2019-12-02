Сеул, , 10:55 — REGNUM 1 декабря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента страны.

По их словам, глава Южной Кореи поздравил председателя Европейской комиссии с инаугурацией, высоко оценил курс Европейского союза, направленный на борьбу с изменением климата и окружающую среду в целом, а также обратился с просьбой оказать поддержку в проведении Саммита партнерства ради зеленого развития и глобальных целей (PG4), который пройдет в Сеуле в 2020 году.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Южная Корея является ключевым партнером ЕС, и призвала к укреплению дальнейшего сотрудничества. Кроме того, председатель Европейской комиссии высоко оценила роль Мун Чжэ Ина в процессе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.