Москва, , 10:39 — REGNUM Российское государство начало формироваться задолго до эпохи Ивана Грозного, об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Таким образом Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской.

«При чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него», — напомнил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия якобы начала формировать свою государственность спустя 300 лет после того, как уже существовало «украинское княжество».

«Все знают, что российское государство начало только становиться на ноги при Иване IV Грозном и Калите. Это триста лет после того, как Украина уже была великим княжеством и государством. Триста лет! А они говорят, что они «старший брат», — сказал он.

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