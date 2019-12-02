Чернушка, Пермский край, , 10:37 — REGNUM В Пермском крае подвели итоги отслеженных выборов депутата думы Чернушинского городского округа по округу № 20. Победу одержал самовыдвиженец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

По итогам голосования лидером стал самовыдвиженец Иван Ратегов (50,37%), затем следует также самовыдвиженец Сергей Крылов (35,58%). На третьем месте Екатерина Глумова (КПРФ) — 5,42% голосов, затем следует Дмитрий Галашов («Единая Россия») — 2,2% и Семён Деулин (ЛДПР) — 1,9%.

Явка избирателей составила 52,5%. День выборов 1 декабря прошел спокойно — без жалоб и нарушений, отметили в крайизбиркоме.

Добавим, завершение избирательной кампании по округу № 20 должно было состояться 8 сентября 2019 года, но дату выборов отложили из-за недостаточного числа кандидатов на 1 декабря.

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