Джакарта, , 10:34 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в понедельник, 2 декабря, посетит с рабочим визитом Сенегал для поощрения экономического сотрудничества с рядом африканских стран, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии встретится с президентом Сенегала Маки Саллом, чтобы обсудить ряд вопросов, способствующих расширению двустороннего сотрудничества в экономической сфере.

В ходе рабочего визита Ретно Марсуди также планировала стимулировать реализацию проектного соглашения на сумму 250 млн долларов США, которое было подписано с Сенегалом в кулуарах проведения индонезийско-африканского диалога по инфраструктуре на Бали в августе 2019 года.

В последние годы индонезийская дипломатия работала над реализацией ряда индонезийско-африканских экономических соглашений, включая реконструкцию президентского дворца Нигера на сумму 26,7 млн долларов США.

Глава МИД Индонезии также выступит на международной конференции, организованной правительством Сенегала в сотрудничестве с международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, рабочий визит Ретно Марсуди в Африку является отражением миссии президента Индонезии Джоко Видодо по повышению роли экономики Индонезии на глобальном уровне, в частности, в Африке.