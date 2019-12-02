Москва, 2 декабря 2019, 10:28 — REGNUM Ужесточение наказания за распространение наркотиков в интернете обсудят участники заседании круглого стола в Госдуме 2 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Тема круглого стола заявлена такая: «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет».
Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил ужесточить наказания за распространение наркотиков через интернет — до 25 лет лишения свободы.
Он направил письмо с официальным предложением ужесточить наказание для интернет-наркодилеров главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.