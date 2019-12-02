Ереван, , 10:25 — REGNUM Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров проведут встречу 4 декабря в Братиславе. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Армении.

Отмечается, что встречу планируется провести на полях 26-го саммита глав МИД стран-участниц ОБСЕ при участии и посредничестве сопредседателей Минской группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана согласились до конца года провести еще одну встречу. Об этом заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подводя итоги своего трехдневного визита в регион — в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

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