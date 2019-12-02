2 декабря 2019 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 10:16 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал к «безумию любви», передает Vatican News (Ватикан). По случаю 40-летия римского епархиального отделения благотворительной католической сети Caritas папа посетил «Городок милосердия»: центр, включающий стоматологическую клинику, приют Святой Гиацинты, супермаркет солидарности и благотворительную столовую. Вместе с директором «Городка милосердия» доном Бенони Амбарусом понтифика встречали 220 волонтеров и опекаемых благотворительного центра. Обращаясь к ним с приветствием, Франциск сказал: «Продолжайте помогать друг другу, потому что это полезно для сердца». Он подчеркнул слово «уязвимость»: общаясь с людьми уязвимыми, мы замечаем свою собственную уязвимость, и она объединяет всех нас. «Просить о помощи означает признать, что ты уязвим, помогать же можно только отправляясь от собственной уязвимости, — заметил папа. — Происходит встреча разных ран, разных слабостей — все мы слабы, все уязвимы. Бог тоже пожелал сделаться уязвимым ради нас. Он — один из нас, и Он страдал: у Него не было дома, в котором родиться, Он терпел гонения, бежал в другую страну, став мигрантом, страдал от бедности. Бог сделался уязвимым. Вот почему мы можем говорить с Иисусом, ведь Он — один из нас!». Понтифик подчеркнул, что бедным нельзя помогать «на расстоянии»: необходимо прикоснуться к их язвам, и это — язвы Самого Христа. Когда мы прикасаемся к их язвам, мы замечаем свои: эту благодать мы обретаем благодаря беднякам. Замечая свои язвы, мы понимаем, что нуждаемся в спасении. Франциск привел в пример доброго самарянина. Иисус не передает нам сказанных им слов, но рассказывает только, что он «сжалился». Вероятно, хозяин гостиницы, в которую самарянин привез раненого, подумал: «Какой безумец!». Это и есть ключевое слово, пояснил папа — безумие. Безумие любви, безумие помощи, безумие общения в нашей уязвимости.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские католические епископы присоединились к призыву папы Франциска, прозвучавшему в Японии, за мир, свободный от ядерного оружия, и вновь подтвердили свою приверженность ядерному разоружению. Об этом заявил монсеньор Дэвид Дж. Мэллой, председатель комиссии Конференции католического епископата США (USCCB) по вопросам справедливости и международного мира. «В Нагасаки и Хиросиме Святейший отец дал убедительное свидетельство о серьезной опасности, которую представляет ядерное оружие для жизни людей: следуя шагам своих предшественников, он призвал к миру без ядерного оружия, — подчеркнул монсеньор. — Со своей стороны мы, епископы США, твердо привержены идее глобального ядерного разоружения, которое, как мы заявляли в 1993 году, представляет собой не только нравственный идеал, но и политическую цель». Мэллой призвал к продлению действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), отметив, что в этих двух странах всё еще находится 90% всего мирового ядерного арсенала.

Профессор-эмерит Университета Осаки Мицура Куросава прокомментировал призыв папы Франциска за мир, свободный от ядерного оружия, сообщает Polonia Christiana (Краков, Польша). Профессор считает, что начало следующего этапа гонки вооружений зависит от позиции США. Если американцы начнут размещать ракеты в космосе, то Москва и Пекин тоже укрепят свои силы. По словам Куросавы, Токио должен отказаться от тесного союза с США и стать нейтральным «строителем мостов». Он полагает, что необходимо изменить стратегию и снизить роль ядерного оружия в политике безопасности Японии. В свою очередь японский премьер-министр Синдзо Абэ, приветствуя понтифика, сказал, что Япония и Ватикан являются «партнерами» в реализации концепции мира, свободного от ядерного оружия. Он заявил о намерении достичь этой цели. Однако хотя у Токио нет своего ядерного оружия, он получает выгоду от ядерного сдерживания США.

Ирак после отставки премьер-министра Адиля Абдул-Махди переживает радость и неуверенность, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Иракский парламент в воскресенье, 1 декабря, принял отставку премьера. Это ставит вопрос как о его замене, так и реформе режима в целом, установленного в стране под эгидой США. Ирак с 1 октября находится на грани между общественными протестами и революционным восстанием. Абдул-Махди сделали единственным ответственным за «продолжающуюся катастрофу», отмечает историк Пьер-Жан Луизар, особенно те, кто хотел бы забыть свои старания. Речь идет о великом аятолле Али Хусейне аль Систани, с подачи которого появились проиранские ополченцы Хашд аль-Шааби и который «благословил» Конституцию 2005 года, укрепившую конфессиональные разделы. Серьезной проблемой в этой ситуации становится выбор нового главы правительства Ирака. По мнению директора Центра социологии Ирака Аделя Бакавана, в нынешних условиях поиск консенсусной фигуры между шиитской, суннитской, курдской партиями, а также Ираном, Саудовской Аравией и США выглядит невыполнимой миссией. Что касается протестантов с площади Тахрир, то они не могут отправить делегацию, чтобы заявить о своих пожеланиях. В долгосрочной перспективе возникает вопрос о смене политического режима. Тегеран сейчас может надеяться выиграть время, говорит Бакаван, но там ошибаются, если думают, что протестующие уйдут домой. Проблема нынешней политической системы Ирака в том, что она не может измениться мирно. Политики не могут обдумывать реформы, которые приведут к потере ими власти.

Ливанский кризис начинает негативно отражаться на сирийцах. Об этом Agenzia Fides (Ватикан) заявил маронитский архиепископ Дамаска Самир Нассар. Дело в том, что многие сирийские семьи во время войны пытались спасти свои деньги, вкладывая их в банки Ливана. «Ливанские банки, — утверждает архиепископ, — уже 29 лет кредитуют государство. Сейчас государство стало банкротом и не в состоянии расплатиться». Банковские учреждения начали применять «чрезвычайные меры», чтобы сдержать бегство капиталов на фоне массового снятия наличности ливанцами. Эти ограничения спровоцировали столкновения, вандализм в отношении банкоматов и угрозы со стороны клиентов оружием банковским служащим. Сейчас люди не могут снимать со своих счетов более 600$ в неделю. И эта мера затрагивает многих сирийцев, включая маронитскую архиепископию Дамаска. Новый финансово-экономический кризис, добавляет архиепископ Нассар, это уже десятый «строгий» эффект, наложенный ирано-американской цитаделью на весь Ближний Восток.

«Неоспоримые доказательства» жестоких преступлений, совершенных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, были собраны на местах группой следователей ООН, информирует L'Osservatore Romano (Ватикан). Об этом заявил глава следственной бригады Карим Асад Ахмад Хан. Например, были получены показания человека из общины езидов, который пережил резню в районе Синджар 3 августа 2014 года. В тот день, по словам свидетеля, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль район и окрестные деревни, спровоцировали бегство десятков тысяч мирных езидов, захватили и убили около 7000 мужчин, женщин и детей. Жена и дочери этого человека были проданы джихадистами в рабство. Глава следственной бригады положительно оценил усилия Багдада по введению законодательства, которое квалифицирует действия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Некоторые российские туроператоры стали предлагать своим клиентам отдых в Сирии, а вскоре могут появиться потоки китайцев, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Две тысячи долларов плюс стоимость авиаперелета в течение восьми дней — таково предложение для туристов в Сирии, которое включает посещение таких мест, как Дамаск, Алеппо и Пальмира. Этот тур продают два российских агентства, «Килиманджаро» и «Миракл», явно желающие бросить вызов здравому смыслу и Федеральному агентству РФ по туризму, которое призвало приостановить любое поездки, «пока ситуация не нормализуется». Несмотря на войну, в 2019 году уже 334 россиянина провели «каникулы» в Сирии. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы их число вырастет. Цифры невелики, но туризм, который до 2011 года был важным ресурсом для Сирии, вскоре может стать инструментом политической инициативы со стороны стран, которые никогда не разделяли остракизм против Башара Асада. Это Россия, но не только. Ожидается, что к ней подключится Китай, который на протяжении многих лет использовал туристические направления в качестве термометра состояния его отношений с другими странами.

Пекин строит религиозную идеологическую систему с китайскими характеристиками, утверждает AsiaNews (Рим, Италия). Издание обращает внимание на заявления председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Яна. Группа экспертов, ученых, религиозных деятелей и политических советников, собравшихся в Пекине на днях под руководством Ван Яна, дала свои рекомендации. Ван Ян подчеркнул, что толкование религиозных доктрин и норм является «важным и основополагающим» и должно быть связано с «социалистическими ценностями». Речь идет о «китаизации» религий, что подразумевает подчинение компартии, независимость от иностранных религиозных или политических центров (включая Ватикан). Как сообщает «Синьхуа», участники совещания предложили систематически изучать богословские труды различных религий, чтобы противостоять «эрозии крайностей и ересей». По мнению ряда аналитиков, «китаизация» прежде всего направлена на мусульман Синьцзяна и подпольные протестантские и католическую Церкви.

Иерусалимский патриарх Феофил III призвал провести православный саммит в Иордании, передает The Tablet (Лондон, Великобритания). Тема: достижение единства и урегулирование разногласий, которые в последнее время привели к резкому расколу между русской и украинской православными Церквами. Приглашение встретиться в Аммане будет направлено руководителям всех 14 автокефальных православных Церквей, в том числе патриарху Константинопольскому Варфоломею. Русские поспешили одобрить инициативу Феофила. Его приглашение прибыть в Иорданию позволяет иерусалимскому патриарху не принимать чью-либо сторону в ссоре между Россией и Украиной. Он также воздает должное королю Абдалле II, который несет политическую ответственность за охрану святых мест мусульман в Иерусалиме, но который также выразил озабоченность по поводу бедственного положения христиан на Ближнем Востоке. Ключевой вопрос заключается в том, примут ли Варфоломей и украинцы приглашение в Амман, смогут ли русские скрыть свою сильную досаду на константинопольского патриарха, с которым они разорвали евхаристическое общение в прошлом году.

Предстоятель Польской автокефальной православной церкви митрополит Варшавский Савва отмечает 40-летие своего епископского служения, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). «Политические реалии меняются, но учение Христа остается одним и тем же, православная Церковь осталась и останется прежней», — сказал митрополит, поблагодарив Бога за защиту и поддержку. Подводя итоги прошедших лет, глава польской Церкви подчеркнул, что он всегда старался служить Богу и доверенным ему людям. Он отметил, что присутствие и служение православной Церкви в Польше является выражением воли Бога. Митрополит выразил благодарность органам государственной власти и местного самоуправления за постоянное и плодотворное сотрудничество в последние годы.

Для российских католиков латинской традиции с 1 декабря начался Адвент (время подготовки к Рождеству), информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В настоящее время Адвент в Католической церкви не рассматривается как постный период, хотя многие постные и покаянные практики продолжают существовать, например, воздержание от мясной пищи в рождественский сочельник во многих поместных Церквах, ношение духовенством облачений фиолетового, покаянного, цвета, отсутствие гимна «Слава в вышних Богу» на мессе, рекомендация верным воздерживаться от шумных увеселений, не устраивать свадеб, провести углубленное испытание совести, в связи с чем в приходах проводятся духовные упражнения. Также в период Адвента верным рекомендуется чаще приступать к исповеди и причастию и творить дела милосердия. Католические священники напоминают, что главный смысл Адвента — не в ограничении себя в еде, а в стремлении к выполнению Христовых заповедей любви, молитвенной подготовке своей души к встрече со Христом.

30 лет назад советский лидер впервые приехал в Ватикан, напоминает KATHPRESS (Вена, Австрия). Им был генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. 1 декабря 1989 года состоялась его сердечная и открытая встреча с папой Римским Иоанном Павлом II. Вскоре после избрания Горбачева главой партии гласность и перестройка принесли первые облегчения для Церкви в СССР. Ватиканская «восточная дипломатия», которая до сих пор служила «политике малых шагов», неожиданно обрела получила непревзойденный успех. В Литве вновь появилась католическая иерархия, как и в Белоруссии. Церквам возвращались здания, «имидж» их улучшился. Историческая встреча папы и генсека продолжалась полтора часа, исключительно долго для Ватикана. Визит был назван «официальным», что есть нечто большее, чем «частный визит», но меньше «государственного». Оба лидера выразили желание расширить двусторонние отношения. Иоанн Павел II говорил о страданиях Церкви при коммунизме. Горбачев принял мяч. Люди всех религий имеют право «удовлетворять свои религиозные потребности», сказал он, пообещав принять закон о свободе совести и религии «в ближайшее время». Между папой и генсеком сложились дружеские отношения, они неоднократно встречались в последующем. Правда, до сих пор еще не реализован один пункт из повестки саммита 1989 года, когда Горбачев пригласил папу посетить Советский Союз.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».