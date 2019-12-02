Ярославль, , 10:07 — REGNUM В Ярославле, Рыбинске и Тутаеве 1 декабря прошли митинги против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в Рыбинске Yarkprf.ru

Наиболее многочисленной стала акция в Рыбинске, где прошел митинг на Комсомольском площади. Рыбинск — первый город на Волге ниже по течению после места предполагаемого строительства. Люди держали плакаты «НЕТ ЦБК», «Защитим наш край!», «Волга — не выгребная яма!», «Стоп ЦБК!» На митинге выступил депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» в Ярославской области Анатолий Грешневиков.

«На протяжении 20−30 лет Сибирь боролась против опасного ядовитого объекта на берегу Байкала. С трудом, под давлением общественности ЦБК там закрыт, но часть отходов до сих пор загрязняет святое озеро Байкал. И вот нам правительство под давлением олигархов решило подарить ЦБК. Нужно ли нам это предприятие? Конечно нет», — сказал Анатолий Грешневиков.

На митинге выступил и бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. Он заявил, что не доверяет заверениям о безопасности комбината, приведя в пример другие целлюлозно-бумажные производства в России. С этим согласен и лидер рыбинских коммунистов.

«Экологическая ситуация становится с каждым годом все хуже. Мы, рыбинцы уже на себе несколько раз на себе испытывали эту беду, беду Череповца, когда произошла авария на металлургическом заводе, и в течение года рыболовецким компаниям был фактически запрещен вылов рыбы на Рыбинском водохранилище. Нас беспокоит, что собираются построить предприятие первого класса экологической опасности», — сказал первый секретарь Рыбинского горкома КПРФ Михаил Парамонов.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой собравшиеся предлагают отказаться от строительства ЦБК в Вологодской области и вернуть Рыбинскому водохранилищу статус природоохранной зоны. Аналогичная резолюция была принята на митинге и в Тутаеве.

«Настойчивое желание руководства ООО «Свеза» построить гигантский целлюлозный завод понятно: высокие экспортные прибыли и многолетние налоговые льготы — лакомый кусок. Но для нас это только угроза здоровью целых поколений людей, растительному и животному миру, уникальной экосистеме Рыбинского водохранилища и бассейна реки Волги. Ученые единодушно говорят: экологическая нагрузка на Рыбинское водохранилище и так высока, дополнительное воздействие крупного промышленного объекта с огромным объемом промышленных стоков просто уничтожит его», — говорится в резолюции митинга, прошедшего в Тутаеве.

В Ярославле прошла серия одиночных пикетов и акции по сбору подписей против строительства целлюлозного завода. Все акции были организованы КПРФ, однако к ним присоединились представители других политических партий. Например, бывший губернатор Анатолий Лисицын, выступавший в Рыбинске, является членом «Единой России». Выйти на акции призывали и некоторые другие ярославские единороссы. Протест против возможного появления опасного производства в соседней области объединил различные политические силы региона, власть и оппозицию.

Читайте ранее в этом сюжете: В приволжских городах пройдут акции против целлюлозного завода