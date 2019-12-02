Пхеньян, , 10:01 — REGNUM Власти Северной Кореи с лета 2019 года построили несколько десятков бетонных площадок, с которых можно производить пуски межконтинентальных ракет с мобильных установок. Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на источники.

Отмечается, что площадки, ширина которых составляет до нескольких десятков метров, предназначены для изменения точек пуска ракет, затрудняя возможность предварительного определения их места расположения.

Напомним, ранее южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что за последние несколько месяцев Северная Корея уже неоднократно проводила ракетные пуски. Эксперты полагают, что это свидетельствует о завершении программы разработки ракетной артиллерийской системы сверхбольшого калибра.

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