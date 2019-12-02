Москва, , 10:01 — REGNUM В Московской городской думе сменился глава фракции «Справедливая Россия», передаёт 2 декабря ТАСС.

Причиной отставки прежнего руководителя Михаила Тимонова стало, по данным источника агентства, «неисполнение функции лидера фракции». Новым руководителем избран Магомет Яндиев.

Сам Яндиев рассказал агентству, что голосование состоялось 27 ноября. Причиной отставки Тимонова стало, по словам нового руководителя, стало принятие ряда единоличных решений, хотя внутри фракции имелась договорённость о коллегиальных действиях. В частности, речь идёт о назначении руководителя аппарата фракции, проведении мероприятий в думе и отсутствие согласованной позиции по трёхлетнему бюджету Москвы.

Отметим, что фракция «Справедливой России» в Мосгордуме состоит из трёх депутатов. Помимо Тимонова и Яндиева её участником также является Александр Соловьёв.