Пекин, , 09:53 — REGNUM Почти 3 млн тонн опасных грузов перевозится в Китае ежедневно, а власти запланировали ужесточить правила перевозки с целью обеспечения больше безопасности на транспорте, сообщает 1 декабря агентство Синьхуа.

Новые правила и меры безопасности в сфере дорожного транспорта вступают в силу 1 января 2020 года. Меры выпущены шестью департаментами, включая Министерство транспорта и Министерство промышленности и информационных технологий. Они призваны ужесточить контроль за перевозкой опасных грузов, а также за процессом их погрузки и выгрузки.

Кроме того, власти обяжут рабочий персонал, связанный с опасными грузами проходить специальное обучение и учения. На конец 2018 года в Китае насчитывалось 12 300 предприятий перевозки опасных грузов, у которых в парке состояло 373 тыс. автомобилей и работало 1,6 млн сотрудников. Около 70% опасных грузов в Китае доставляются автомобильным транспортом.