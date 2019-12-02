Лондон, , 09:55 — REGNUM В Российской Федерации призывают блок НАТО пересмотреть сложившиеся отношения. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин телеканалу Channel 4.

Интервью было сделано перед предстоящим саммитом глав стран-участниц НАТО, который пройдет 3−4 декабря в Лондоне.

«Наше послание (НАТО) очень простое. Давайте пересмотрим текущую ситуацию, так как Россия не угрожает НАТО», — сказал в эфире телеканала российский дипломат.

Он отметил, что противоречия между Россией и Великобританией имеются, из-за того, что в Москве не готовы согласиться с политикой, проводимой Вашингтоном, но это никак не относится каким-то серьёзным военным вопросам. Келин также подчеркнул, что Россия не увеличивает силы на границе со странами НАТО, а заявления об угрозе, которая якобы исходит от РФ, являются «фейком».

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является реальной угрозой для Североатлантического альянса.