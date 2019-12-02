Москва, , 09:50 — REGNUM Проведено серьёзное улучшение системы управления оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер». Теперь каждая пусковая установка сможет получить готовое полётное задание в режиме реального времени. Это позволяет до одной минуты уменьшить промежуток времени с момента получения команды до старта ракеты.

Об этом пишет газета «Известия».

Подобной скорости на открытие огня удалось достичь путём подключения пусковых установок к закрытым сетям передачи данных. Их ещё называют «военным интернетом». Информация на каждую пусковую установку комплекса поступает напрямую, а не через машину дивизиона, которая ранее производила расчёт полёта ракеты. Это резко уменьшило время подготовки к пуску.

Теперь приказ на конкретную пусковую установку может поступить даже из Национального центра управления обороной в Москве. Он также может быть отдан и на передовой. Новая система управления ОТРК «Искандер» была испытана осенью 2019 года в Западном военном округе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении перевооружения Сухопутных войск ВС РФ на ОТРК «Искандер». Эти ракетные системы теперь есть во всех военных округах. Модернизированный комплекс «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 километров.