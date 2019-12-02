Москва, , 09:45 — REGNUM Самолёты, созданные с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, уже не являются невидимыми для вооружённых сил РФ. Данное заявление сделал главный конструктор радиолокационной станции «Контейнер» Михаил Петров.

ИА REGNUM ранее сообщало о постановке на боевое дежурство в Мордовии новейшей РЛС «Контейнер».

По словам Михаила Петрова, данная РЛС может обнаруживать самолёты-невидимки на расстоянии в 3 тысячи километров. Он отметил, что антенна станции способна фиксировать сигнал, идущий из Европы, региона Персидского залива, Китая, Казахстана и т.д. Данный сигнал излучает передающий центр, находящийся в нескольких десятках километров от РЛС.

Главный конструктор новейшей российской РЛС подчеркнул, что аналогов данной российской станции в мире пока не существует. Работы по данной теме идут в США, Британии, Франции, Китае. Австралия смогла создать действующий образец. Однако системы, имеющей такой мощный программно-алгоритмический комплекс, в других странах мира нет.

Кстати, Михаил Петров также сказал, что система видит и может вести сопровождение даже такой малой цели, как гражданский самолет «Цессна». Об этом пишет ТАСС.

РЛС «Контейнер» относится к станциям загоризонтного обнаружения целей. Такая большая дальность обнаружения обусловлена тем, что РЛС фиксирует радиосигнал, который отражается от ионосферы.

Данная станция способна засечь массовый пуск крылатых ракет, единичные пуски гиперзвуковых ракет, взлёт тактической авиации и взлёт самолётов палубной авиации с носителей в Средиземном, Чёрном и Балтийском морях. По словам российских военных, теперь возможно отслеживание в реальном времени возможных ударов противника на расстоянии от нескольких сотен до 2 тыс. километров до государственной границы.