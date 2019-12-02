Кёльн, Германия, , 09:43 — REGNUM В немецком Кельне почтили память бойцов Красной армии, которые погибли в плену у фашистов в годы Великой Отечественной войны. Акция приурочена к Дню Неизвестного Солдата, который отмечается в России 3 декабря.

Акция была организована активистами движения «Бессмертный полк», «Волонтеры Победы» и Gedenken. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших солдат и возложили к памятнику венки и цветы.

Во вторник, 3 декабря, траурный митинг, посвященный Дню Неизвестного Солдата, пройдет в Дюссельдорфе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2018 года — в День памяти и скорби — во Франкфурте-на-Майне увековечили память советских граждан, умерших в годы Великой Отечественной войны в плену и на принудительных работах в нацистской Германии. На кладбище, где был установлен мемориал, похоронены свыше 600 советских граждан, включая детей.

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