Киншаса, , 09:45 — REGNUM Заместитель генерального секретаря ООН Жан-Пьер Лакруа посетил город Бени на востоке ДР Конго, где на фоне активности боевиков, начиная с 5 ноября, были убиты более 100 человек. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, представитель ООН прибыл с визитом в центральноафриканскую страну после того, как на прошлой неделе жители городов Бени, Гома и Киншаса вышли на акции протеста, требуя вывода миротворцев ООН из страны, заявляя, что они не справились со своей обязанностью обеспечивать безопасность населения.

В ходе своего визита Лакруа посетил штаб-квартиру миротворческой миссии ООН в ДР Конго, которая в понедельник, 25 ноября, подверглась атаке жителей страны, а также провел переговоры с главой вооруженных сил ДР Конго.

Напомним, что недавно президент ДР Конго Феликс Чисекеди заключил соглашение с руководителями миротворческой миссии, в соответствии с которым миротворцы и вооруженные силы центральноафриканской страны начали совместную операцию против боевиков на востоке ДР Конго.

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