Париж, , 09:39 — REGNUM Франция отказалась от поставки шести катеров в Ливию для усиления береговой охраны, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что в феврале министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли объявила о пожертвовании шести скоростных катеров Ливии.

«Министр, наконец, решила не поставлять катера в Ливию. Ситуация не позволяет реализовать это пожертвование лодок», — говорится в заявлении министерства обороны Франции.

В Amnesty International, одной из неправительственных организаций (НПО), отметили, что решение не поставлять катера является «важной победой», полученной «благодаря общественному давлению» и должно ознаменовать поворотный момент в отношениях Франции с Ливией с точки зрения миграционной политики.

Ранее ряд НПО во Франции выступил против инициативы государство по предоставлению Ливии шести катеров для охраны береговой линии. Это, по заявлению ряда НПО, в том числе Врачи без границ и Лига прав человека, «сделало бы Францию официальным соучастником преступлений, совершенных в отношении мигрантов и беженцев в Ливии».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в министерстве вооруженных сил Франции заявили, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, обнаруженные на военной базе Ливийской национальной армии (ЛНА), непригодны для использования и временно хранились на складе перед их уничтожением.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции опровергли продажу комплексов Javelin в Ливии