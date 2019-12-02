Киев, , 09:36 — REGNUM У Украины больше нет времени и не будет нового президента, чтобы сохранить свою территориальную целостность. Так прокомментировал политобозреватель ИА REGNUM Владимир Васильев перспективы саммита в Нормандской четверке для территориальной целостности Украины.

«Когда Владимир Зеленский шел на выборы и победил с разгромным счетом своего главного оппонента Петра Порошенко, все эксперты прекрасно понимали, что тем самым народ дает элите последний шанс. Народ выбрал некоррумпированного, из своей среды народного парня, «слугу народа» — как себя сам позиционировал Зеленский.

Если он не сможет реализовать те задачи, которые ему поставил народ в ходе его избирательной кампании, то у народа больше не будет веры ни в одного политика Украины. Власть перестанет быть легитимной, и начнется ее растаскивание по региональным уделам», — считает эксперт.

Поэтому, считает Васильев, саммит во Франции — это последний шанс для Украины сохранить территориальную целостность. Если Зеленский провалит саммит, это будет означать, что элита Украины не в состоянии управлять имеющейся территорией, и этот проект надо закрывать или переформатировать.