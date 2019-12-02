Ташкент, 2 декабря 2019, 09:34 — REGNUM В Вене 2−4 декабря состоится ряд политико-дипломатических мероприятий с участием делегации Узбекистана во главе с председателем комитета Сената Олий Мажлиса (парламента) по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишером Курмановым, сообщает МИД Узбекистана.
Программой визита предусмотрено проведение 2 декабря в Венской дипломатической академии международного «круглого стола» на тему «Демократизация государства и общества: опыт Узбекистана» с участием узбекской делегации, глав австрийских аналитических центров, послов государств-участниц ОБСЕ, представителей экспертного сообщества и СМИ