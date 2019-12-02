Пекин, , 09:25 — REGNUM Россия и Китай провели консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Об этом сообщил 2 декабря журналистам пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин.

Российскую делегацию на консультациях в Пекине возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев, китайскую — член Политбюро ЦК КПК, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь.

Представители двух стран обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом, коснувшись финансирования террористической деятельности и отмывания средств, противодействия обороту наркотиков, а также — совместную деятельность в сфере транспортной безопасности, включая проект «Один пояс — один путь». Еще одной темой стала информационная безопасность, в частности, защита от хакерских атак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал консультации в области безопасности неотъемлемым элементом стратегического партнерства Москвы и Пекина.

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