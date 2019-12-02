Киев, , 09:17 — REGNUM Украинские эксперты любят порассуждать о важности саммита в Париже для внешней политики России, в то время как на самом деле этот саммит имеет судьбоносное значение именно для Украины. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик перспективы саммита в Нормандской четверке для президента Украины.

«Рейтинг Зеленского стремительно снижается. За два месяца он упал на 20% — с 72 до 52%. За время пребывания его у власти не решена ни одна проблема. Люди видят, что президент не обладает ни необходимой волей, ни знаниями, ни командой для решения тех проблем, которые накопились у страны.

И это правда — Зеленский не может довести до конца ни одного из своих начинаний. Он постоянно мечется, пытается компромиссами задобрить всех главных актеров политической сцены Украины — от Авакова до Коломойского, от необандеровцев до тех людей, кто хочет окончания войны. У него нет необходимого стержня, и люди это видят», — считает эксперт.

Поэтому, считает Баранчик, саммит во Франции — это последний шанс для Зеленского договориться с Россией. Естественно, на тех условиях, которые отвечают интересам нашего общего русского народа. И если люди это увидят, они будут поддерживать Зеленского.

«Если же нет, то его рейтинг продолжит обвальное падение, в результате чего власть пойдет вразнос. Но больше поднять ее с пола некому, у людей нет доверия ни к кому. Зеленский это был последний шанс для Украины сохранить территориальную целостность» — отметил политолог.