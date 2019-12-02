Виндхук, , 09:18 — REGNUM Действующий президент Намибии Хаге Гейнгоб был переизбран на второй срок. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на официальное заявление Избирательной комиссии страны.

В сообщении комиссии говорится, что Гейнгоб набрал 56,3% голосов избирателей, значительно опередив своего ближайшего конкурента Пандулени Итула, который получил 29,4% голосов.

Тем не менее, по словам журналистов, общественная поддержка Гейнгоба значительно снизилась. Президент занял свой первый срок в 2014 году, получив 87% голосов.

«Я просто горд за намибийцев за то, что у нас могут быть свободные и честные выборы, никаких боевых действий, никаких нападок друг на друга», — сказал президент Гейнгоб после объявления результатов. В своем заявлении он также поблагодарил граждан Намибии за переизбрание и пообещал внести ощутимые перемены в жизнь каждого из них.

Напомним, что партия Гейнгоба СВАПО управляла Намибией почти три десятилетия с тех пор, как страна получила независимость от ЮАР. Его главный соперник, Итула, также является членом СВАПО, но на выборах выступал как независимый кандидат. Официальный кандидат от оппозиции МакГенри Венаани из Народно-демократического движения (ДПМ) занял третье место с 5,3% голосов. Он сказал, что подаст судебный иск по поводу того, что он назвал «аномалиями и нарушениями» на выборах.

По информации журналистов, на парламентских выборах СВАПО потеряла две трети мест в палате с 96 членами, получив 63 места вместо предыдущих 77. ДПМ, однако, получила 16 мест, увеличив свое присутствие в парламента на 11 членов.

Как отмечают репортеры, в последние годы малонаселенная страна пострадала от экономического спада, вызванного серьезной засухой и низкими ценами на основные экспортные товары, такие как алмазы и уран.

Банк Намибии прогнозирует третий год рецессии, при этом, по словам экспертов, экономика страны сократится на 1,7% в 2019 году.

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