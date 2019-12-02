Киев, , 09:03 — REGNUM Встреча в Париже будет определяющей для дальнейшей политической судьбы нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик перспективы саммита нормандской четверки для президента Украины.

«По данным соцопросов населения, последние три месяца рейтинг Зеленского стабильно падает: с 72% в начале сентября до 52% в конце ноября. Одновременно увеличилось число тех, кто стал плохо относиться к украинскому лидеру: с 7% до 19%.

Падение на 20% за три месяца — это существенный удар по имиджу Зеленского, который стремительно теряет народную поддержку. Причины этого падения ясны — предвыборные обещания Зеленского все больше расходятся с его реальными делами. Он не может ни обуздать чиновничью фронду, ни приструнить олигархов, ни закончить гражданскую войну.

При этом фракцию его партии «Слуга народа» в Раде сопровождают постоянные скандалы. В результате люди разочарованы такой политикой. Саммит в Париже и возможность договориться с Россией — это последний шанс Зеленского удержаться во власти. Если он его не использует, оппоненты его порвут» — отметил эксперт.