Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри ушел в отставку, об этом она написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня я прощаюсь с Министерством энергетики, — написал Перри. — Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра».

Напомним, в октябре американские СМИ распространили информацию о том, что Перри предупредил руководство США о своём намерении уйти в отставку.

Предположительно, это связано со скандалом вокруг разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главой министерства энергетики США может стать Дэн Бруйетт.

Читайте также: Глава минэнерго США отказался давать показания Конгрессу