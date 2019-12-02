Сеул, , 08:53 — REGNUM Разведывательные самолеты ВВС США вновь были замечены над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 2 декабря крупный стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W был замечен над Сеулом и близлежащими районами.

Ранее, 30 декабря над Сеулом, провинциями Канвондо и Чхунчхон-Намдо также был замечен американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2S.

Отметим, что разведывательные самолёты ВВС США были замечены над Корейским полуостровом 27 и 28 ноября.

Как предполагают эксперты, полеты американских разведывательных самолетов состоялись на фоне недавнего пуска ракет и артобстрела пограничных территорий со стороны КНДР.

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