Чита, , 08:36 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов продолжает формировать свою команду. Сегодня, 2 декабря, стало известно, кто возглавит региональную государственную инспекцию, которая будет играть ключевую роль в масштабном строительстве, начавшемся с приходом новой губернаторской команды.

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, за этот ключевой участок работы будет отвечать Михаил Заиченко. С 2013 года работал руководителем инспекции Госстройнадзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

«Вы человек опытный, надеюсь, вы внесете новый импульс, новую динамику в эту работу», — сказал руководитель Забайкалья.

Из биографии нового чиновника известно, что в 1992 году он окончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, имеет квалификацию инженера. В 2005 году получил диплом по специальности государственное и муниципальное управление Дальневосточной академии государственной службы. Награжден медалью Суворова.