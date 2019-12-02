Оренбург, , 08:36 — REGNUM В Оренбурге со 2 декабря на должность первого заместителя главы города назначен Владимир Ильиных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, Владимир Ильиных — уроженец Североуральска Свердловской области. До приезда в Оренбург он являлся депутатом Заксобрания Свердловской области.

Стоит отметить, кадровый вопрос был решен еще 19 ноября на внеочередном заседании горсовета. Когда практически все депутаты (за исключением коммунистов) проголосовали за кандидатуру Ильиных на пост первого замглавы города.

Добавим, что за назначением Ильиных прогнозируют ещё одно значимое кадровое решение, которое должно произойти до Нового года — отставку градоначальника Дмитрия Кулагина и его переход в правительство области.

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