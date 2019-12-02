* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, , 08:38 — REGNUM Министр пешмерга Иракского Курдистана Шореш Исмаил заявил, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему активны в стране, об этом 1 декабря сообщает Kurdistan.ru.

«Недавние нападения сторонников террористов доказывают, что они еще в силе, что предстоит серьезная работа по их уничтожению», — отметил Исмаил в комментарии изданию.

Напомним, 29 ноября боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на город Куллахо, в результате чего погибли трое полицейских, ранения получили восемь мирных граждан.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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