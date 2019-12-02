Оренбург, , 08:26 — REGNUM В Оренбурге уволенная с поста начальника управления по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации Оксана Бондаренко требует через суд восстановления на работе и компенсации морального ущерба, сообщает orengrad.ru.

По данным СМИ, чиновница считает, что ее уволили незаконно. Она требует, чтобы ей выплатили среднюю зарплату за вынужденные прогулы и компенсацию морального ущерба — 250 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трудовой договор с Оксаной Бондаренко расторгнут с 23 октября 2019 года. С 24 октября управление по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации администрации города возглавил Андрей Гомонов.

Напомним, что Оксану Бондаренко отстраняли от работы из-за возбужденного уловного дела по статье УК РФ «Халатность». По данным СМИ, впоследствии дело было закрыто.

Обсуждая кадровые решения относительно начальников управления, курирующего рекламную сферу в муниципалитете, информресурсы не исключают, что идет борьба элит на фоне прогнозируемого ухода Дмитрия Кулагина с должности главы города.

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