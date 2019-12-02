Киев, , 08:21 — REGNUM Украина готова принять в свой состав пару областей России для восстановления «исторической справедливости». Такое заявление сделал вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможном развале Украины, к которому могут привести национализм и притеснение Киевом малых народов.

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«Вынужден его (Володина — прим. ИА REGNUM) огорчить: никто никуда не выйдет, — написал политик в своём Twitter. — Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни».

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1201176426608766976

Под своим постом Кулеба опубликовал карту Украины с Ростовской областью в составе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что украинским властям необходимо задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя приняли решение о вхождении в состав РФ, и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп. Политик уверен, что национализм, притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей.

Такое заявление Володин сделал после того, как украинская делегация попыталась помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве.