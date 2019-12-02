Пекин, , 08:35 — REGNUM Российская и китайская стороны ведут доверительный диалог по всему спектру вопросов безопасности. Консультации сторон в этой области — неотъемлемый элемент стратегического партнерства Москвы и Пекина, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем.

Патрушев уточнил, что Россия и Китай регулярно взаимодействуют по линии правоохранительных органов и спецслужб. Профильные ведомства постоянно контактируют, чтобы обеспечить защиту государств от внешних угроз и вмешательства во внутренние дела, а также с целью координации усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 1 декабря начал свой визит в Китай. Визит продлится до 4 декабря.

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