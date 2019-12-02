Париж, , 08:17 — REGNUM Тела тринадцати солдат, погибших во время операции против джихадистов в Мали, доставили во Францию 1 декабря, сообщает Le Figaro.

«Тела находятся во Франции», — заявил Фредерик Барбри, пресс-секретарь генерального штаба вооруженных сил.

Известно, что товарищи по оружию погибших солдат в Мали отдали дань уважения в Гао, прежде чем самолёт вылетел во Францию.

Издание отмечает, что потеря солдат является одной из самых больших для французской армии после нападения на штаб-квартиру в Бейруте в 1983 году, в результате которого погибли 58 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная церемония прощания с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали, пройдет в Париже 2 декабря.

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