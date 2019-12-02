Москва, , 08:08 — REGNUM Председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко подвергла критике опубликованной на сайте Совета Федерации законопроект о домашнем насилии. Вместе с тем в комментарии корреспонденту ИА REGNUM она отметила, что первые шаги к принятию закона о семейно-бытовом насилии уже сделаны.

«Благодаря Совету Федераций мы наконец-то ознакомились с полной версией законопроекта о семейном насилии. Не все пункты вызывают однозначное одобрение. С одной стороны, пункт, что жалобы и заявления о применении домашнего насилия должны рассматриваться безотлагательно, несомненно, положительно скажется на ситуации в этой сфере.

Более того, заявлять о случаях домашнего насилия смогут граждане, которым стало известно об этом, по сути третьи лица. Это тоже радует, поскольку, часто домашнее насилие «объединяет» двух близких друг другу людей, которые связаны экономически, психологически, имеют общих детей, имущество и так далее. Все это дает тирану большое пространство для манипуляций и заставляет жертву молчать, терпеть и испытывать чувство вины. Но в то же время основная идея законопроекта — это примирение сторон и сохранение семьи.

Семья, конечно, ячейка общества. Но когда в такой семье происходит насилие, побои, угрозы, говорить о примирении не совсем уместно. Тут скорее нужно сделать все, чтобы защитить жертву от тирана, а не обязать государственные органы заставить их снова жить в любви и здравии. Во-первых, это будет просто невозможно в большинстве случаев. Во-вторых, кто сможет гарантировать, что не случится рецидива?

Хорошо, что закон вынесен на обсуждение. Думаю, его ждет немало изменений и правок. Главное, что шаги к принятию закона о семейно-бытовом насилии сделаны. А наша задача — в первую очередь способствовать тому, чтобы эти шаги были сделаны в правильном направлении», — отметила специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, опубликованный 29 ноября на сайте Совета Федерации, вызвал волну критики. Некоторые юристы и общественники увидели в нём попытку переложить вину за конфликты на жертв насилия.

Читайте также: Совфед предложил обсудить законопроект о семейно-бытовом насилии