Скопье, , 07:59 — REGNUM США завершили ратификацию протокола о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу. Об этом 1 декабря в Twitter заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Рада объявить, что Соединенные Штаты ратификацировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО», — написал госсекретарь США.

Помпео отметил также, что с ратификацией протокола Северная Македония стала ближе на шаг к тому, чтобы стать 30-м союзником альянса. Ранее аналогичные ратификации провели еще несколько членов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Франции Эммануэль Макрон и еще несколько лидеров ЕС заблокировали переговоры о членстве в Европейском союзе Северной Македонии и Албании.