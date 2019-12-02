Абакан, , 07:36 — REGNUM Зарегистрированы четверо кандидатов на пост мэра столицы Хакасии — города Абакана.

По данным ЦИК РФ, это самовыдвиженцы Иван Аксёнов и Василий Мельцер, кандидат от «Единой России» Алесей Лемин и кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы мэра Абакана пройдут 22 декабря 2019 года. Ранее принять участие в выборах изъявили 13 человек. Шестеро утратили статус выдвинутого кандидата, ещё троим в регистрации было отказано.

Напомним, с 1995 года Абаканом руководил Николай Булакин. В октябре 2019 года он погиб в ДТП. Были назначены досрочные выборы.

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