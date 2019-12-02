Кемерово, , 07:01 — REGNUM Начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов покинул пост. Как сообщили ИА REGNUMв администрации региона, сделал он «по собственному желанию».

Отметим, что в должности руководителя кузбасского департамента образования и науки Чепкасов проработал чуть более семи лет — с сентября 2012 года.

Исполнять обязанности начальника будет Сергей Пфетцер, который ранее был заместителем начальника департамента по науке и профессиональному образованию.