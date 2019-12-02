Ашхабад, , 06:37 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению своего узбекского коллеги Шавката Мирзиёева осмотрел экспозицию написанных им же книг, изданных на узбекском, туркменском и других языках. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекский лидер отметил, что произведения Бердымухамедова «являются плодом глубоких размышлений об историческом опыте туркменского народа и о перспективах дальнейшего развития туркменского государства».

После этого Шавкат Мирзиёев вручил президенту Туркмении подарочные экземпляры этих изданий.

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