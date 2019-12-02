Ашхабад, , 06:36 — REGNUM Спасение Аральского моря — это одна из главных экологических задач для Туркестанского региона. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Ташкенте на консультативной встрече лидеров стран Туркестана, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, для этого необходимо активнее задействовать потенциал международного сообщества — разработать программу ООН для Арала и выделить аральскую проблематику в отдельное направление деятельности Организации Объединенных Наций.

«Спасение Арала — задача не только практического характера. Это наш долг перед историей. На берегах Арала во многом формировалась туркестанская цивилизация», — подчеркнул он.

Говоря о проблеме сохранения и целесообразного использования водных ресурсов в Туркестанском регионе, Бердымухамедов отметил необходимость обеспечения равного и справедливого доступа к воде.

«Мы считаем, что рассмотрение и решение проблем водопользования должны осуществляться с учетом интересов всех государств региона и при участии специализированных международных организаций», — подытожил президент Туркмении.