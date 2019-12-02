Токио, , 06:32 — REGNUM Митинг за возвращение «северных территорий» прошел в парке Хибий в столице Японии Токио. Мероприятие собрало около 500 японцев, некогда проживавших на принадлежащих России островах, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

На мероприятии выступил министр по делам Окинавы и Северных территорий Сейити Это. Чиновник заявил о намерении продвигать проекты, способствующие поддержке бывших жителей островов. Губернатор Хоккайдо Наомичи Судзуки выразил надежду на скорое возвращение остовов под юрисдикцию Японии.

Собравшиеся посетовали на то, что бывшие жители южных Курил стареют, а переговоры по принадлежности островов продвигаются очень медленно, в связи с чем активисты должны передать свою борьбу следующим поколениям.

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